Com atraso, carteiras são trocadas nas salas de aula

Após mais de dois meses de atraso, a Secretaria de Educação substituiu as carteiras infantis da Escola Municipal Jonas Correa, na Vila Margarida, em Americana, por móveis de tamanhos adequados para as idades dos alunos. Foram trocadas também as carteiras das escolas Paulo Freire e do Ciep São Vito. Foram 242 jogos de carteiras, com custo de R$ 92 mil, pagos ao longo de agosto.

Em maio, a reportagem do LIBERAL mostrou que cerca de 30 alunos da escola Jonas Correa, com idades entre 9 e 10 anos, eram obrigados a usar cadeiras e carteiras da educação infantil. Os pais relataram que os estudantes sofriam de dores nas costas, pernas e costelas, e um ortopedista consultado pela reportagem alertou que o uso de carteiras inadequadas para a idade pode causar desvios posturais na coluna.

Foto: Divulgação

Na ocasião, a prefeitura disse que em um mês a situação se resolveria. Passado o prazo, o município foi novamente cobrado e disse que até o início de agosto as carteiras novas estariam na escola, mas novo atraso foi registrado.