Com apoio do canil, Gama apreende menor e drogas

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) apreenderam na noite desta quarta-feira um adolescente em uma mata no cruzamento das ruas Serra do Cariri e Serra do Mar, no Parque da Liberdade, em Americana. O menor tinha consigo algumas porções de drogas e, nas imediações de onde ele estava, a equipe do canil conseguiu localizar uma quantidade ainda maior de entorpecentes.

Segundo informações da própria Gama, os patrulheiros avistaram o menor saindo de uma mata no endereço em questão e, após a abordagem, encontraram com o mesmo 25 porções de maconha e mais dez pedras de crack.

Foto: Gama / Divulgação

No entanto, como o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, a equipe do canil foi solicitada e o cão Hércules acabou encontrando na mata mais kits de drogas contendo os mesmos entorpecentes apreendidos com o jovem e também cocaína.