Com apoio do helicóptero Águia, polícia frustra assalto

Um assalto a um posto de combustíveis localizado na esquina das avenidas São Jerônimo e Rafael Vitta, em Americana, acabou frustrado pela PM (Polícia Militar), no início da noite desta terça-feira (24).

Conforme informações da corporação, o assaltante de 17 anos, rendeu o dono do posto, logo após a sangria do caixa, e fugiu levando o malote de dinheiro. Após o cerco policial, ele acabou detido, junto com mais dois comparsas, que estavam no carro da fuga. Não houve feridos e o dinheiro foi recuperado.

De acordo com o relato de um funcionário do posto que preferiu não se identificar, o suspeito chegou armado, pegou o dinheiro, tentou fugir no carro do dono do posto, não conseguiu, e correu em direção à linha férrea, se escondendo no mato. Foto: Leon Botão / O Liberal

Segundo o tenente Bruno Biffi, da PM, uma testemunha acionou a polícia e relatou o assalto e que havia visto jovem descer de um carro, cuja placa foi anotada e passada à PM.

“Foi iniciado um cerco com apoio do helicóptero águia e localizado o indivíduo na mata atrás do shopping com armamento e o dinheiro. Uma testemunha do posto viu de qual veículo o infrator havia descido para cometer o crime, então foi passado para as viaturas o sentido tomado. As viaturas logo na sequência conseguiram abordar o veículo informado. A placa estava anotada na mão da testemunha, inclusive”, relatou o policial.

Biffi afirmou que o trio é conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas no Jardim da Paz. O tenente disse que o adolescente normalmente é utilizado porque não pode ficar preso.

“Utilizam desse artifício justamente porque a lei é mais branda com o menor infrator, quem acabou efetuando o roubo foi o adolescente, e quem estava no veículo de fuga foram os maiores”, afirmou.

O trio foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. Até as 21h50, a ocorrência ainda era apresentada.