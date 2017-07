Com 15 votos a favor, Uber é liberado em Americana

A Câmara Municipal de Americana aprovou nesta quinta-feira (6) o projeto de lei que regulamenta o Uber, serviço de transporte de passageiros por meio de aplicativo. O projeto foi aprovado com 16 votos a favor e apenas 3 contrários. Foto: Isabella Holouka/O Liberal

Apesar da aprovação, uma emenda, debatida pelos autores com outros vereadores ao longo da semana, fez mudanças importantes na proposta. Votadas em conjunto, as emendas foram aprovadas por unanimidade na sessão. Para que possa atuar na cidade, o motorista do Uber precisa comprovar ser residente em Americana há pelo menos cinco anos, seu veículo precisa estar licenciado no município, e, além disso, tanto o motorista quanto o aplicativo vão recolher tributos proporcionais ao faturamento de cada viagem.

Os autores também tiraram do texto itens como a limitação do número de veículos a serviço do aplicativo. Também não há mais artigo prevendo multa a quem for flagrado trabalhando para o aplicativo.