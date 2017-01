Coleta pretende crescer entre os condomínios de Americana

Sem frequência e regularidade entre 2009 e 2014, a coleta seletiva em Americana vem trabalhando em ritmo de retomada nos dois últimos anos. Depois de registrar um aumento de 85% no volume coletado entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, o plano para que o serviço se recupere completamente em relação ao pico de coleta – 230 toneladas por mês – será ampliar a prestação de serviços em condomínios. No mês passado, o serviço municipal coletou 130 toneladas de material reciclável, quase o dobro da média de 2015, quando 90 mil quilos foram recolhidos pela equipe municipal. Na avaliação dos responsáveis pela coleta, o potencial de crescimento com as parcerias em unidades de moradia coletiva são a alternativa para “turbinar” o serviço.

A coleta seletiva municipal atua hoje com seis caminhões e equipes da prefeitura nas ruas, espalhadas em cinco áreas. Boa parte da estrutura faz parte do antigo trabalho de coleta convencional, que atualmente é terceirizado. O material coletado é encaminhado a duas cooperativas que vivem dos recicláveis. Segundo o encarregado pela coleta de recicláveis no município, Eurípedes Fante Raymundo, até 2009, a maioria dos condomínios que separavam o lixo entregava o material à prefeitura. “Depois, a coleta ficou bagunçada, deixou de ser feita corretamente, e então os condomínios passaram a negociar com outros compradores”, explicou. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

CONFIANÇA. Eurípedes disse que, no auge da coleta, se recolhia 230 toneladas por mês, mas que a cidade separava menos do que atualmente. Hoje, a estimativa é que haja 680 toneladas de lixo reciclável separadas e divididas entre empresas de compra de material e catadores. “A cidade é muito boa nesse sentido, a população faz a separação. O que acontece é que temos que recuperar a confiança”, admitiu o servidor. Até 2009, 80 condomínios entregavam recicláveis à prefeitura. Com a perda de qualidade do serviço, o número caiu para zero e hoje está em seis. Caso a expansão atinja os índices de oito anos atrás, a estimativa é que a coleta ganhe 40 toneladas a mais de lixo, tomando-se por média que 500 kg de lixo são coletados por mês.

O presidente da APC (Associação Paulista de Condomínios) na região, Júlio Sandroni, é síndico do Iate Clube Campinas, um dos seis condomínios que atualmente entregam recicláveis à Prefeitura DE Americana. “Nós separamos o orgânico do reciclável já há algum tempo, e agora a prefeitura está se refazendo na coleta. Entendo que (a parceria) traz melhoria na parte social, ajudando pessoas a viverem disso”, disse. Na associação, sacolas de coleta seletiva estão sendo distribuídas aos condomínios e Sandroni tem ajudado o município no processo de convencimento. “Começamos no fim do ano passado um trabalho de cadastramento. Temos que ir preparando cada condomínio para que eles recebam esse material e passem a operar”, afirmou.

Melhorias impactam no volume para aterro

Para o responsável pela coleta seletiva da Prefeitura de Americana, Eurípedes Fante Raimundo, a melhoria na coleta dos recicláveis tem impacto direto na redução de resíduos domésticos convencionais enviados ao aterro da empresa Estre em Paulínia. Entre 2015 e 2016, o volume de lixo enviado caiu de 63,4 mil toneladas para 61,2 mil. A coleta da prefeitura e a de empresas privadas da área, além de recicladores independentes, tiveram influência direta nos números, na opinião do especialista do Poder Executivo. Atualmente, há 38 empresas que trabalham com recicláveis, além de aproximadamente 200 autônomos.

Na opinião do servidor municipal, a queda está diretamente ligada à retomada do serviço de coleta seletiva. “O material que vai na coleta normal passou a ser separado. A tendência da coleta convencional é sempre aumentar o volume de lixo, a queda tem relação com a separação”, disse. Raymundo ainda relatou a melhoria na segurança para os coletores. “Dificilmente alguém se corta com vidro na coleta seletiva, pois a bag de coleta é mais segura para isso e a velocidade que se recolhe também é diferente”, afirmou.