Colégio Objetivo realiza a 3ª Feira de Profissões neste sábado

O Colégio Objetivo realiza neste sábado a 3ª Feira “Objetivo e as Profissões”, com a expectativa de reunir mais de três mil pessoas. O evento começa às 8 horas e segue até as 18, com diversas palestras, estandes e workshops. O objetivo é trazer aos estudantes informações sobre diversos cursos, universidades e, também, quanto aos desafios do ensino superior. A feira é gratuita e os interessados devem se inscrever no site do colégio.

Serão oferecidas palestras com profissionais ligados a diversas universidades e faculdades de Americana, Campinas, São Carlos, São Paulo e até dos Estados Unidos. O reitor da Florida Christian University, doutor Anthony Portigliatti, fará uma videoconferência às 8h30.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Santa Bárbara oferece oficinas gratuitas em agosto

Além disso, serão realizadas atividades como teste vocacional, monitoria de carreira e exercícios de yoga para auxiliar os estudantes a controlarem a ansiedade na hora do vestibular. Diversos estandes com representantes de universidades estarão montados na quadra do colégio, à disposição para tirar dúvidas dos alunos.