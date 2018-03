Colégio Antares faz campanha sobre doação de sangue

Foto: Divulgação

O Colégio Antares de Americana realiza, neste sábado, a 5a edição da campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp. O evento é realizado pelos alunos do ensino médio e recebe apoio do Grupo Liberal. Estão previstos também sorteios de prêmios e um café da manhã para os doadores. O colégio estará aberto das 8 às 12 horas.

Assistente social da escola, Adriana Magalhães disse que a ideia surgiu como forma de realizar um trote solidário do 3º ano do ensino médio. Serão realizadas duas edições por ano, e a segunda está marcada para ocorrer em agosto. “Já virou uma tradição aqui, e é impressionante a adesão, tanto dos alunos, quanto dos funcionários e da comunidade mesmo”, afirmou.

A estudante Lorena de Toledo Queiroz, uma das alunas que faz parte da organização este ano, disse que o objetivo é atrair aproximadamente 250 pessoas. “A intenção desta campanha é fazer um trote solidário. Muitas escolas realizam entre eles, no nosso caso é para a comunidade”, afirmou. Haverá sorteio de cupons de sorvetes e de uma cesta de alimentos saudáveis. O Colégio Antares fica na Rua Icaraí, número 100, no Jardim Ipiranga.

DOADORES. Podem doar as pessoas que tenham entre 18 e 69 anos, ou a partir dos 16 com a presença dos pais; não fumar duas horas antes ou depois da doação; ter evitado alimentos gordurosos e não estar em jejum nas três horas que antecedem o procedimento. Depois do almoço a pessoa deve aguardar quatro horas e ter um peso mínimo de 50 quilos. Além disso é preciso estar saudável no momento da doação, sem gripes ou resfriados.