Cobradores do transporte público estão desaparecendo

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Cobradores têm sumido dos ônibus urbanos de Americana. Segundo funcionários ouvidos pelo LIBERAL, nesta quinta-feira, em linhas que ainda contavam com os profissionais até três semanas atrás, agora os próprios motoristas é que cobram a passagem, o que é proibido por lei municipal. O LIBERAL viu um motorista acumulando as funções no Terminal Metropolitano.

Um fiscal informou que cobradores foram demitidos há três semanas. A VPT (Viação Princesa Tecelã) não negou nem confirmou as demissões e diz apenas que fez um “ajuste no quadro de colaboradores”.

Existe uma lei municipal (4384/2006) que proíbe que os ônibus utilizem tecnologia para substituir os cobradores. Porém, esta legislação tem um trecho destacando que as empresas estão dispensadas de cumprir esta regra caso o custo global com a mão de obra dos cobradores seja superior a 30% da receita arrecadada por eles. Na lei, ainda está proibido o acúmulo de funções de motorista e cobrador – e, neste caso, não há nenhuma hipótese que permita este descumprimento.

Questionada se o custo com os cobradores ultrapassou os 30% do custo com mão de obra, a VPT nada respondeu. A prefeitura, que é a responsável pelo transporte público e contrata a VPT para operar o serviço, também não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Alguns usuários afirmam que os cobradores não estão nos ônibus há três meses, outros falam em um ano, e alguns repararam no sumiço há três semanas. Bruna Cardoso, de 17 anos, diz que já viu um problema causado pela dupla função do motorista. Segundo ela, a roleta enroscou e o motorista precisava se desdobrar enquanto recebia o dinheiro da passagem. “Tinha hora que ele tinha que ficar indo e voltando (até a roleta)”, afirmou.

Um motorista ouvido pela reportagem enquanto cobrava passagens disse que a dupla função não atrapalha. Em março do ano passado, o LIBERAL publicou que as empresas – na época a VPT e a VCA operavam o serviço – pediram à prefeitura o fim da obrigatoriedade de manter cobradores em todos os ônibus. Na ocasião, a administração informou que a Comissão Tarifária iria verificar a questão. Desta vez, a prefeitura não respondeu.

A VPT informou que “para a continuidade da operação da empresa e para permitir a realização de novos e importantes investimentos, foi necessário um ajuste.” Segundo a empresa, “muitos destes colaboradores estão sendo promovidos a motoristas e outros reaproveitados”.