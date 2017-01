Cobrado, Omar determina mais demissões de RPAs

O presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Antonio Bassan Forti, o Toninho, se reuniu com o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), nesta terça-feira para reclamar da presença de contratados por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo).

Depois de ter afirmado que as pessoas contratadas por esse modelo haviam sido demitidas, o prefeito foi cobrado por Forti sobre a presença de 16 autônomos que ainda atuam no Hospital Municipal. Omar informou que foi surpreendido com a notícia e que cobrou da superintendência da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) que demita de imediato o grupo. “A gente acaba confiando no que o secretário diz. Nós temos que cumprir uma ordem judicial, eles estão irregulares na função”, disse Omar.

O argumento principal de Toninho para a cobrança ao prefeito é que, se os RPAs estão sendo mantidos, a exoneração de probatórios seria ainda pior para o serviço público. O sindicalista disse ter passado esse sentimento ao prefeito e ainda teria cobrado que a criação do banco de horas deveria ser submetida à assembleia entre os trabalhadores e não à votação na câmara.

O prefeito ironizou a oposição às medidas que vem sendo tomadas. “As pessoas acham que eu sinto prazer em demitir? Não tenho, mas eu não quero mais passar o que passei nos últimos anos, com atraso de salários”, disse o prefeito.

Omar ressalta que a redução dos pagamentos de horas extras e o corte de probatórios é importante para que a prefeitura consiga manter os salários em dia.