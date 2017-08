Clubes terão isenção de impostos se houver contrapartida

Tiosso considera descabido que as agremiações, que são instituições privadas, não arquem com compromissos fiscais. Ele concorda que a legislação continue oferecendo benefícios a entidades que, efetivamente, estiverem prestando serviços importantes, como no caso de associações beneficentes. E para isso considerou que existe a condicionalidade estabelecida no Código Tributário. Se enquadrando nos requisitos, a entidade pode requisitar isenção de tributos como o IPTU, o ISS e a própria taxa de lixo. O vereador também deixou claro ao plenário que a suposta regulamentação da lei vigente não vai implicar na cobrança de tributos retroativos.

O encontro foi solicitado por meio de um requerimento do vereador Guilherme Tiosso (PRP). Ele lembrou que a lei municipal nº 5.218/2011 – que concedeu isenção de tributos como o IPTU, além de garantir a remissão de multas de juros sobre os impostos não pagos – já provocou, desde sua promulgação, um prejuízo da ordem de R$ 11,5 milhões aos cofres públicos.

Os clubes e agremiações esportivas de Americana deverão oferecer contrapartidas sociais para ainda contarem com benefícios fiscais. Esta foi a tônica do discurso adotado, nesta quarta-feira, pelos vereadores que participaram de uma audiência pública para o debate de mudanças na lei que concede isenções.

Ele defendeu, no entanto, que todas as agremiações beneficiadas hoje com a lei se comprometam a prestar serviços de interesse à sociedade. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os vereadores Alfredo Ondas (PMDB), Rafael Macris (PSDB), Pedro Peol (PV), por exemplo, assumiram claramente que são contrários à revogação da lei, apontado a situação caótica dos clubes. Ondas, por exemplo, citou que o direito ao lazer é uma garantia constitucional. Além disso, ele disse que se houver aumento dos encargos aos clubes, inevitavelmente eles vão fechar as portas. “Se pensa em um remédio para matar o carrapato, mas vamos acabar matando a vaca leiteira. Isso não interessa nem à prefeitura. Se o clube fechar, não vai haver arrecadação nenhuma”, disse.

Os demais vereadores presentes à audiência – Thiago Brochi (PSDB), Gualter Amado (PRB), Thiago Martins (PV) o Welington Rezende (PRP) – elogiaram a convocação da audiência para o debate da questão, mas todos defenderam a criação de alternativas para se se garanta a sobrevivência das entidades.

José Roberto Lahr, o Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, afirmou que a entidade tem a isenção do IPTU, mas recolhe o Imposto Territorial Rural por manter, em 600 mil metros quadrados de área, atividades como a engorda de bois e a produção de gado leiteiro. Além disso, ele disse que o município lucra em cada Festa do Peão, evento que movimenta a economia e gera empregos. “Nós nos dispomos a ceder o recinto da festa para eventos de interesse público”, disse. Idosos e alunos da escola pública, por exemplo, terão acesso facilitado ao espaço.

O presidente do Rio Branco Esportes Clube, Valdir Ribeiro, disse que os vereadores precisam entender que um clube não é uma entidade que visa lucros. Toda a arrecadação, segundo ele, é revertida em benefício de quem usufrui das atividades de lazer. “Se tivermos que recolher o IPTU, vamos sofrer um rombo imenso”, disse. “E vale frisar que o Rio Branco sempre teve o amparo legal da isenção. Não foi um sonegador”, disse. Também estiveram presentes à audiência os representantes do Iate Clube de Americana, Clube do Bosque, Flamengo e Veteranos.

O secretário municipal da Fazenda, Ricardo Fernandes, participou da audiência pública e defendeu a regulamentação da lei que concede benefícios fiscais. Ele citou que, no governo anterior, a prefeitura deixou de arrecadar até R$ 300 mil anuais em tributos, e que o prefeito atual, Omar Najar (PMDB) tem se dedicado a reduzir os benefícios concedidos.

O “rombo”, segundo ele, já caiu para cerca de R$ 70 mil anuais. “O município não pode abrir mão da arrecadação. Continuamos em situação de calamidade financeira. A economia do País segue em letargia. Americana precisa ter muito cuidado: cortar gastos e não abrir mão da arrecadação. É inegável o caráter de interesse social das entidades. Mas precisamos ter em mente que a cidade precisa dos impostos para prestar serviços essenciais”, disse.