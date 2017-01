Clínica passará a atender em UBS do Guanabara

Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

Os atendimentos de fonoaudiologia e do programa Mamãe Nenê, que atualmente são feitos na Vila Pavan, em Americana, serão transferidos para o prédio onde funcionava a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guanabara.

A mudança faz parte de um pacote de medidas adotadas pela Prefeitura de Americana que visam gerar economia com a transferência de serviços em prédios alugados para imóveis próprios.

Para que ocorra a transferência do local de atendimento, os dois serviços serão interrompidos no dia 30 de janeiro, devendo retornar, já no novo endereço, em 6 de fevereiro. A mudança vai possibilitar uma economia mensal de R$ 3.985,44, segundo a prefeitura.

A Clínica de Fonoaudiologia realiza cerca de 450 atendimentos por mês. São oferecidas atividades de reabilitação terapêutica em linguagem oral e escrita, além de diversos tratamentos indicados para pacientes com problemas na fala, desde que tenham mais de quatro anos de idade.

Já o programa Mamãe Nenê realiza o acompanhamento do desenvolvimento infantil, contando com profissionais de diversas áreas, desde o momento em que a criança sai da maternidade até completar 3 anos e 11 meses. São atendidos cerca de 350 pacientes por mês no programa.

Os dois serviços serão oferecidos no endereço Rua Jacarepaguá, número 320, no Jardim Guanabara. A Prefeitura de Americana anunciou que a Administração Regional da Cidade Jardim passa, a partir da próxima segunda-feira, a atender na Rua Perdizes, 218, no Jardim dos Lírios, bem como a Regional da Praia Azul, que ficará na Rua Octávia Augusta do Nascimento Toledo, 30, na Praia Azul. A Defesa Civil deve se mudar para o prédio da Guarda Municipal na próxima semana.