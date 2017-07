Circolo resgata cultura italiana em Americana

A comunidade italiana volta a se mobilizar, em Americana, para estruturar um grupo atuante na promoção de eventos culturais como festivais gastronômicos; feiras; shows; mostras de fotografia, pintura, literatura e cinema; atividades esportivas. O “Circolo Italiano di Americana” vai resgatar valores e costumes que os imigrantes trouxeram do Velho Mundo há mais de um século.

A proposta é a criação de um grupo estruturado, aberto ao público, que alinhe ações com o governo municipal e entidades da sociedade civil, como universidades, entidades de classe e clubes de serviço. O primeiro encontro dos idealistas do Circolo aconteceu na noite de terça-feira, durante uma pizzada em um restaurante a cidade. Foi formalizado o núcleo apoiador da nova entidade, com 38 pessoas, que já se cotizam para a fundação da entidade.

A frente do grupo está o professor Roberto Joaquim, bisneto do imigrante italiano Domingos Capirucci, que desembarcou na região no começo do século passado e trabalhou nas lavouras de café. “A gente tem a estimativa oficial de que 68% dos moradores de Americana descendem dos imigrantes”, fala. “A italianeidade da cidade é imensa, e o projeto tem tudo para dar certo”