Cinco unidades de saúde sofrem com movimento grevista

Além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, fechada na última semana por falta de equipe, a greve dos servidores de Americana tem sido apontada como vilã para o funcionamento de ao menos mais quatro unidades municipais do setor de saúde. A falta de funcionários fechou três UBSs (unidades básicas de saúde) e um Capsi (Centro de Atenção Psicossocial). O Centro Dia do Idoso também não reabriu em 2017.

A greve dos servidores foi deflagrada no dia 7 de dezembro do ano passado em função do atraso de salários e outras pendências financeiras da prefeitura com os trabalhadores. Segundo o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), o retorno só deve acontecer quando os salários forem colocados em dia.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o vice-prefeito e secretário da Ação Social, Roger Willians, a falta de equipe impediu as atividades do Centro Dia do Idoso. “Para vocês terem ideia, o Centro Dia não foi aberto em 2017 por falta de equipe. Nós não podemos deslocar pessoal de outras áreas para atender a demanda no local”, disse o secretário.

O espaço de convívio recebe idosos todos os dias para o desenvolvimento de atividades e acompanhamento. A equipe é formada por uma série de profissionais, que abrangem desde assistentes sociais, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outras especialidades.

O vice-prefeito defende que é um erro do sindicato não manter o mínimo de equipes por unidade para que o funcionamento do espaço não seja comprometido. A cobrança aos servidores, aliás, vem sendo feita por toda a Administração Municipal.

A greve, por exemplo, tem relação direta com a situação da UPA São José, fechada na última quinta-feira. Segundo a Prefeitura, a interrupção dos serviços do local se deu por falta de equipe de servidores. Como o número de profissionais necessários para o atendimento de emergência não vinha sendo cumprido com a greve, a Secretaria da Saúde entendeu por bem fechar a unidade temporariamente.

POSTOS MÉDICOS

Ainda na área de saúde pública, as UBSs Praia Azul, São Domingos e São José (também na região da Praia Azul), não têm mantido equipe para atender a população. O mesmo se dá no caso do Capsi. O levantamento foi fornecido pelo secretário da Saúde.

O SSPMA defende que os servidores têm obrigação de manter um percentual mínimo de trabalhadores em cada secretaria, e que a responsabilidade por manter as unidades abertas depende da própria prefeitura, por meio de remanejamentos.