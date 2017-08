Ciesp realiza workshop sobre a reforma trabalhista

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), realiza a partir desta quarta-feira (10) o workshop ‘Modernização Trabalhista’, que será realizado por meio de transmissões online em sua sede, com entrada gratuita e aberto a todos os interessados, e tem como objetivo esclarecer as dúvidas dos trabalhadores sobre as mudanças que vêm com a Reforma Trabalhista.

As transmissões começam nesta quarta, com um vídeo cujo tema será ‘Visão Geral da Modernização Trabalhista, das 9h às 12h, sendo que as inscrições podem ser feitas até mesmo no dia do evento, momentos antes do início do workshop.

Na segunda sessão do evento, no dia 17 deste mês, outra quarta-feira, o workshop será realizado das 9h30 às 11h30, no mesmo local, com o tema ‘Contratos de Trabalho’, enquanto no dia 24, o último de transmissões, o tema será ‘Impactos no Processo de Trabalho’, 9h às 12h.