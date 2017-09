Ciep realiza homenagem a garoto que morreu com suspeita de meningite

Foto: Divulgação

Cerca de 400 alunos do Ciep Professor Octávio Cesar Borghi, no bairro Cidade Jardim, realizaram na manhã desta quinta-feira uma homenagem a Erick Prado Paschoal, de 10 anos. O garoto morreu na última quarta-feira com suspeita de meningite bacteriana meningocócica.

A Vigilância Epidemiológica esteve ontem na unidade de saúde para orientar os professores e esclarecer dúvidas sobre o contágio da doença, que ocorre somente através de contato íntimo com o paciente.

LEIA TAMBÉM: PT pede desculpas a Odir por frase do padre Sérgio

Enquanto os professores estavam em reunião com o representante da Vigilância, os alunos foram levados à quadra para que não ficassem sozinhos nas salas. Alguns estudantes que estavam na sala de Erick sugeriram então cantar músicas para homenageá-lo – “Fico assim sem você” e “Trem Bala”, ambas que fazem referência a perdas. “Ele era um menino que não dava trabalho de comportamento, um ótimo aluno, era excelente. Está um clima muito ruim aqui na escola, foi muito chocante”, disse a diretora do Ciep, Gessoni Fatima Schiavo.