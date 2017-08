Ciep do Zanaga volta a ter aula normalmente nesta sexta após vazamento de gás

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A Secretaria de Educação de Americana informa que a partir desta sexta-feira (1º) o funcionamento do Ciep Professora Oniva de Moura Brizola, no bairro Antônio Zanaga, volta ao normal na parte da tarde. A unidade vinha atuando durante meio período em função da manutenção do sistema de gás, cujos registros permaneceram fechados nas últimas duas semanas. Os serviços estarão concluídos nesta quinta-feira (31).

No início da segunda quinzena de agosto, servidores do Ciep identificaram um vazamento de gás na cozinha e prontamente fecharam os registros e dispensaram os estudantes naquele dia. A Pasta destaca que neste período não houve vazamento de gás na unidade porque os registros estavam desligados e só serão reabertos depois de a manutenção estar concluída.

