Chuva expõe série de problemas no Terminal Metropolitano

A chuva desta terça-feira expôs mais uma vez a série de problemas do Terminal Metropolitano de Americana. Com a construção parada há meses, os usuários do transporte público municipal convivem diariamente com o canteiro de obras e com a chuva “dentro” da própria estrutura. O terminal que fica na Avenida Antônio Lobo, no Centro, foi aberto com obras incompletas em maio do ano passado.

Sem banheiro – há cabines químicas espalhadas – ou mesmo uma cobertura que proteja os passageiros, a obra estadual que já foi chamada de “mastodonte” e “monstrengo” pelo prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), é alvo de reclamações de todos os usuários.

Sem previsão para ser concluída, a obra inacabada do terminal impede o acesso ao segundo piso e também limita a passagem em determinados pontos do local. O problema principal, no entanto, não se sabe se será solucionado depois que as obras forem concluídas.

“Qual é a proteção que eu tenho da chuva? Não é nem só questão de a obra ter acabado ou não. Já começou errado. Aí eu preciso ir no banheiro, qual banheiro? Tem alguma lixeira aqui? O início já foi errado, com o que está parado ainda é um a mais”, disse o servidor público Amílcar Luiz de Oliveira, de 41 anos, enquanto se molhava com a chuva fina que caía nesta terça. O servidor trabalha em Santa Bárbara d’Oeste, mora em Americana e passa pelo terminal todos os dias.

A falta de banheiros também é alvo de queixas. “Ficou pior do que o terminal antigo. Não tem banheiro, é absurdo em uma cidade como Americana um terminal mal acabado e com banheiro químico”, disse a operadora de caixa Jeniffer Carvalho, de 33 anos.

Vinculado às obras do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, o terminal do Centro sofreu com os mesmos problemas de adiamentos de prazo de conclusão em sequência. A primeira data de entrega era 2014, mas a estrutura foi aberta ao público e até agora, quase três anos depois, não está concluída.

Por meio da assessoria de imprensa, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), que é a responsável pela obras de mobilidade urbana em Americana e outras cidades da região, informou que está em andamento uma licitação para contratar a empresa responsável pela conclusão das obras tanto do terminal quanto do Corredor. “A retomada das obras do Terminal Americana está incluída nesta licitação e é prioritária para atender aos usuários da região”, informou nota. No contrato haverá o acabamento do pavimento superior – hoje fechado à população –, banheiros e espaços comerciais.