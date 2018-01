Chuva destelha sede recém-construída da Aequotam

O galpão recém-construído da Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana), instituição que utiliza cavalos no tratamento de crianças com necessidades especiais, localizado na Fazenda São Jerônimo, foi destelhado no início da noite desta quarta-feira (17), durante o temporal que atingiu a cidade.

De acordo com o presidente da associação, Eris Bordignon, em poucos minutos de chuva, o barracão acabou ficando bastante danificado. Ele relatou que as pessoas que trabalham e fazem tratamento no local já haviam ido embora na hora da chuva e que a parte onde ficam os animais não foi atingida.

Foto: Divulgação

O barracão em questão havia sido reconstruído quase um ano após o incêndio que atingiu o local em setembro de 2016. Agora, a associação terá outro desafio para recuperar o espaço. “A gente não sabe nem o que fazer, nem temos mais para quem pedir ajuda”, lamentou o presidente.