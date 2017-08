Chove pela primeira vez em dois meses

Pela primeira vez em dois meses, Americana registrou chuvas generalizadas e já sentiu melhora na qualidade do ar. Segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), a última vez que choveu na cidade foi em 14 de junho. A Sala de Situação do Consórcio PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), contudo, registrou precipitação localizada no posto pluviométrico PS 18 no final de julho – na ocasião, choveu 0,40 mm. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Na segunda-feira (15), choveu 0,76 mm. Nesta quarta-feira (16) o índice foi de 10,2 mm, de acordo com o Ciiagro. Apesar do baixo índice pluviométrico, ele já foi suficiente para melhorar a qualidade do ar. A URA (Umidade Relativa do Ar) na tarde desta quarta chegou a 96%. Na semana passada, Americana entrou em estado de alerta, já que a umidade chegou a 17% na quinta-feira.

A previsão do tempo indica possibilidade de chuvas até o final da semana, devendo ser mais intensas na quinta-feira. O boletim do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp indicou que “na sexta-feira, diminuem as chances de chuvas e, no domingo, novas áreas de instabilidades atuarão com chuvas novamente, na região. Temperatura máxima de 23C hoje e mínima de 14C na próxima madrugada”.