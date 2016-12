O ex-vereador de Americana Alexandre Romano confessou ter recebido R$ 1 milhão em propina para facilitar um empréstimo de R$ 260 milhões de um banco no Nordeste à construtora Engevix, acusada de participar do cartel que atuou no esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Operação Lava Jato. De acordo com investigação da PGR (Procuradoria-Geral da República), o dinheiro foi pago em forma de uma “comissão disfarçada” e parte do valor teve como beneficiário o deputado federal José Guimarães (PT-CE), também articulador do empréstimo no caso.

Chambinho, como Romano é conhecido, e José Guimarães, ex-líder do governo de Dilma Rousseff, foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo procurador Rodrigo Janot. A investigação sobre o empréstimo a Engevix contou com informações reveladas pelo ex-vereador de Americana, ligado ao PT e apontado na denúncia como “um dos principais articuladores do esquema de recebimento e repasse de propinas para o partido”. A punição a Romano, portanto, deverá ser menor pela colaboração.

Segundo a delação de Alexandre Romano, em meados de 2010, os sócios da Engevix, José Antunes Sobrinho e Gerson Almada, lhe pediram ajuda para conseguir recursos junto ao Banco do Nordeste para a construção de usinas na Bahia.

De acordo com a PGR, a escolha por Chambinho “não ocorreu pela sua experiência e resultados na obtenção de dinheiro no mercado financeiro, mas sim pela sua proximidade com políticos, pois tinha, há pouco tempo, deixado de trabalhar no Congresso Nacional, onde fez contatos e estabeleceu vínculos com diversos parlamentares”.

Chambinho e o deputado José Guimarães se conheceram quando o advogado de Americana era consultor da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior da Câmara dos Deputados.

A tarefa proposta pelos sócios da Engevix a Romano era utilizar de sua influência para facilitar o empréstimo. Para isso, segundo as investigações, Chambinho procurou José Guimarães, padrinho político do então presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith.

De acordo com a denúncia, Guimarães indicou e dava sustentação política a Smith na presidência do Banco e a não concessão do empréstimo solicitado pelo parlamentar poderia resultar na sua exoneração do cargo. O deputado teria entrado em contato com o apadrinhado, para que recebesse e ouvisse o pedido da construtora.

Com a concretização da negociação, Romano receberia R$ 2,6 milhões – o equivalente a 10% do valor do empréstimo. No entanto, após a liberação dos valores, José Antunes Sobrinho alegou dificuldades e propôs pagar R$ 1 milhão a Chambinho, que concordou.

O repasse ao ex-vereador de Americana ocorreu, segundo a PGR, por meio de contratos fictícios de prestação de serviços do escritório de advocacia Oliveira Romano Sociedade de Advogados com empresas do grupo Engevix.

Em troca da ajuda, Romano repassou R$ 97.761 para o deputado José Guimarães com dois cheques compensados em favor de um escritório de advocacia e de uma empresa fornecedora de papel. A investigação concluiu que se tratavam de empresas que Romano nunca teve relação, mas com as quais o deputado petista tinha dívidas.

Os cerca de 10% repassados pelo ex-vereador de Americana e delator da Operação Lava Jato, Alexandre Romano, pagaram duas dívidas do deputado petista José Guimarães, segundo a investigação da PGR.

De acordo com a denúncia, que será analisada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), R$ 67.761 foram pagos a Samabe Companhia Indústria e Comércio de Papel. A empresa vendeu papel para uma gráfica do Ceará que produziu os santinhos da campanha de Guimarães à Câmara dos Deputados em 2010. O petista devia para a gráfica, que devia na sequência para a fornecedora de papel.

Já o restante do dinheiro, R$ 30 mil, foi pago ao escritório Bottini e Tamasauskas Advogados, que representou o deputado José Guimarães num processo que apurava os indícios de ilegalidade relacionadas à influência do petista ocorrida no Banco do Nordeste do Brasil.

O inquérito em que o escritório de advocacia defendeu Guimarães e foi pago com a propina de Alexandre Romano investigava o escândalo envolvendo um assessor do petista preso com dinheiro na cueca, valores supostamente “oriundos de esquema de corrupção no banco”, segundo a PGR.

Em nota, o deputado federal José Guimarães negou que tenha intermediado o empréstimo do Banco do Nordeste à construtora Engevix. “Tenho a consciência tranquila de que nunca me beneficiei de recurso público”, declarou sobre o assunto. O parlamentar ainda criticou Romano. “Essa acusação, oriunda de um personagem sem credibilidade, encaro com grande revolta, mas também como oportunidade de provar minha inocência”, concluiu.