O Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU (Controladoria-Geral da União) expulsou sete servidores do Ministério do Esporte envolvidos em fraudes na execução do Programa Segundo Tempo. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União da última sexta-feira.

Entre eles, aparecem os nomes de Júlio César Monzú Filgueira, ex-secretário nacional do esporte educacional, e Wadson Ribeiro, ex-secretário-executivo da pasta. Os dois estão entre os sete réus na ação proposta pelo Ministério Público e aceita pela Justiça Federal de Americana, em junho passado, que investiga supostas irregularidades também na execução da segunda edição do programa em Americana. Filgueira e Ribeiro, inclusive, foram responsáveis pela renovação do convênio por parte do órgão federal.

O inquérito no MPF teve início após a publicação de reportagem pelo LIBERAL, em agosto de 2010, sobre contradições entre os valores repassados para o projeto e o número de crianças atendidas. Também figuram como réus o ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB) e o vereador Davi Ramos (PC do B), que não conseguiu se reeleger. Foto: Facebook / Reprodução

Segundo o ministério, além de serem definitivamente afastados de seus cargos e responderem na esfera judicial pelos crimes praticados, Filgueira e Ribeiro ficam impedidos de retornar ao serviço público federal. “As punições são resultado de um processo administrativo disciplinar que, informa a pasta, garantiu aos envolvidos o direito à ampla defesa e ao contraditório. Eles responderam pela prática de atos de improbidade administrativa e de valimento de cargo para obtenção de vantagem pessoal ou para terceiros”, traz a nota. Ambos eram ocupantes de cargos de confiança no Ministério do Esporte na época em que foram descobertas as irregularidades. A reportagem não conseguiu contato com os dois ex-servidores.

As fiscalizações realizadas tiveram por foco graves falhas ocorridas durante os processos de celebração e execução de convênios firmados pelo Ministério do Esporte, no Distrito Federal, com a Federação Brasiliense de Kung Fu e com a Associação João Dias de Kung Fu. As apurações indicavam a existência de um grande esquema destinado a favorecer essas entidades, que além de serem sediadas na mesma localidade, eram comandadas por uma mesma pessoa. Em função desse esquema, a Federação Brasiliense de Kung Fu e a Associação João Dias de Kung Fu tiveram acesso a R$ 2,7 milhões vinculados ao Programa Segundo Tempo, recursos que deveriam servir para custear a implantação e o pleno funcionamento de 35 núcleos esportivos no Distrito Federal.

As irregularidades apontadas no contrato celebrado em Brasília são as mesmas verificadas em Americana – cujo projeto foi coordenado pela Federação Paulista de Xadrez -, como número de crianças e adolescentes atendidos menor do que o mínimo exigido; falta de equipamentos; materiais de baixa qualidade; inadequação dos espaços físicos para as atividades propostas; e falta de monitores capacitados. A segunda edição do programa federal foi realizada entre 2009 e 2010 e convênio previa a aplicação de R$ 5,6 milhões em dois anos. Desse valor, a Federação Paulista de Xadrez devolveu R$ 1,7 milhão ao Ministério do Esporte, já que o programa foi encerrado antes do tempo após a divulgação das denúncias feitas pelo LIBERAL.