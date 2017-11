Foto: Divulgação

O Centro Cívico voltou a ser alvo de vândalos na madrugada desta segunda-feira (20). O ginásio utilizado pelas escolinhas de ginástica artística amanheceu com equipamentos no chão, armários arrebentados e pó de magnésio (usado por atletas para não escorregar nos aparelhos) espalhado por todo o piso. Numa das piscinas, até fezes foram encontradas.

Coincidentemente, o LIBERAL noticiou na edição de domingo que a piscina do Centro Cívico, além do Jardim São Pedro, é uma das duas únicas de Americana a estar em funcionamento. Já as piscinas dos espaços de lazer localizados nas praças esportivas dos bairros Antonio Zanaga, São Vito, Jardim Ipiranga, Nova Americana, Jardim da Paz e Vila Jones estão vazias e dependem de ajuda da iniciativa privada para voltar a funcionar.

LEIA TAMBÉM: Fest Funk é cancelado por falta de alvará no Rio Branco

Recentemente, fios de cobre das quadras de tênis do Centro Cívico também foram cortados, mesmo com as rondas intensificadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) no início do ano no local.