Cemitério Parque Gramado será cercado com muro

A utilização do Cemitério do Parque Gramado como ponto de passagem e passeio pela população está com os dias contados. Em nota, a Prefeitura de Americana informou que dentro de dois meses devem ser iniciadas as obras para murar o local e fechar os portões e passagens alternativas espalhadas ao redor do local.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No dia 12 um boletim de ocorrência também foi registrado mostrando que 90 itens foram saqueados do local durante o final de semana. Funcionários estimam que mais de 500 sepulturas tenham sido furtadas nos últimos dois meses, número que não foi confirmado pela administração do cemitério.

Além dos furtos a própria administração reclama do descaso da população com a paz dos que já faleceram. Motos, bicicletas e até cavalos transitam pelo espaço desordenadamente.

LEIA TAMBÉM: Plantio de mudas integra a Semana do Meio Ambiente

“No mês passado um motoqueiro passou a toda aqui dentro e se não fosse a mãe puxar o braço da criança, ele teria atropelado. Ralou o braço do pequenininho”, comentou a administradora Marisa Alves que diz não saber o que fazer para conter a “invasão” popular. O motorista fugiu do local.

O cúmulo, no entanto, fica por parte do uso de animais. Nesta sexta-feira, a reportagem do Grupo Liberal flagrou um homem passeando com seus cachorros no espaço esperando os bichos defecarem. Na lateral da Rua Miguel Lauro Sacomam as grades foram derrubadas há 20 dias e por lá cavalos entram no cemitério para pastar.

“Eu dei um susto no dono estes dias e ele está amarrando o cavalo, mas o animal fica pisoteando nos túmulos”, revelou a administradora. A reportagem encontrou nesta sexta o cavalo amarrado junto às grades derrubadas, com a passagem de entrada livre. O dono não foi localizado.