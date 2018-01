Cemitério do Parque Gramado recebe capinação e limpeza

A Unidade Praças e Jardins (UPJ), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciou nesta quinta-feira (11) os serviços de manutenção no Cemitério do Parque Gramado. Os trabalhos de capinação e limpeza devem ser finalizados na próxima terça-feira (16). Foto: Divulgação

De acordo com o subsecretário da unidade, Antonio Donizete de Paula, assim que o serviço for finalizado na parte interna, toda a parte externa do cemitério será atendida. “O trabalho de capinação e limpeza é realizado diariamente em vários pontos do município. Nesse período de chuvas, esse serviço fica um pouco comprometido, por isso estamos priorizando as áreas que mais precisam”, explicou.

Neste mês, diversas áreas do município já receberam esse serviço, tais como: Praça Milhem Abrão (Jardim Belvedere); Praça Natale Pinese (São Manoel); Centro Comunitário da Vila Bertine; Campo de Futebol do Jardim São Vito; Posto Médico do Jardim Alvorada; Praça Gerônimo Bertine (Vila Bertine III); canteiros da Avenida Carmela Faé Ardito (Vila Bertine III); Praça Zelinda Zanetine Bertine (Vila Bertine III); Praça Sérgio Miante (São Manoel); Praça Luiz Luchesi (Vila Mariana); Praça Benedito Ribeiro P. Campos (Campo Verde); canteiros das avenidas Paschoal Ardito e do Compositor; Praça Itália (Vila Bertine III); Praça Sofia Abrão (Jardim Santa Sofia), entre outras.