CEI conclui que pedidos de doação em cemitério foram ilegais

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Tivemos pedidos de compra de areia em lojas que sequer vendem o produto”, comentou Brochi. “Os pedidos de compra não provam nada”, pontuou. As declarações foram feitas nesta sexta-feira em coletiva de imprensa para apresentar o resultado das investigações que duraram mais de sete meses. O vereador relembrou também o depoimento de 13 servidores e prestadores de serviço que alegaram terem sido extorquidos, base que sustenta as acusações a administradora.

Brochi também comentou a recente nomeação do ex-vereador Moacir Romero como subsecretário de Obras. Interinamente ele assumiu a administração do Cemitério da Saudade, dois dias após exoneração da então titular do cargo, Márcia Siriani. O parlamentar disse que vai protocolar um requerimento questionando a prefeitura sobre as responsabilidades de Romero perante o campo santo. “Entendo que não mudou nada com a nomeação. A coordenação do cemitério continua em mãos de comissionados e por isso pediremos também a saída dele deste posto caso a prefeitura confirme a responsabilidade do ex-vereador sob esse setor”, comentou Brochi. “O Omar sempre prezou e valorizou as nomeações técnicas e entendo que o Moacir não é um servidor técnico para arbitrar sobre estas questões”, criticou.

Consultada sobre os temas a prefeitura disse que aguardará o recebimento dessas informações antes de se pronunciar. Além de Brochi, a comissão é formada pelos vereadores Gualter Amádio (PRB) e Wagner Malheiros (PDT).