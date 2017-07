CCL recebe Feira de Comidinhas e Amor

Foto: Divulgação

Em tempos de crise, a criatividade torna-se um diferencial importante em qualquer segmento do mercado. Visando incentivar trabalhos artesanais e de pequenos produtores da região, surgiu a Feira de Comidinhas e Amor, que ocorre neste sábado em sua sexta edição. O evento pode ser conferido hoje no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi. A entrada equivale a doação de um quilo de alimento.

A organizadora da Feira, Natalia Ortiz, de 21 anos, conta que o projeto de fomentar a economia criativa na cidade surgiu enquanto ela buscava por um presente especial. “Queria encontrar algo que fosse único e que ao mesmo tempo fosse simples. Não foi muito fácil, mas conheci pessoas maravilhosas, e como já estava inserida na área de eventos com o coletivo Tribo Cahaya, que organiza ações alternativas na cidade, comecei a dedicar meus dias na produção de algo que pudesse vir a ser uma vitrine para estes empreendedores”.

Ela levou mais de um ano somente no planejamento do evento, que começou a dar seus primeiros passos em 2015. “E, quando lançamos, o que apelidávamos carinhosamente de ‘feirinha’, tomou uma proporção bem maior. O termo ‘amor’ está no título porque tratamos de produtos feitos à mão, cada um com uma energia única. Acreditamos que o ‘amor’ é o principal ingrediente, não só nas comidinhas ou nos produtos de moda, arte e decoração, mas também no dia a dia”, justifica.