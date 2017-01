Casal fica ferido após pneu de moto estourar na SP-304

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Um casal de namorados ficou levemente ferido em um acidente no começo da noite desta sexta-feira (13), na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), altura do quilômetro 131, na divisa de Americana com Santa Bárbara d’Oeste.

As vítimas seguiam de moto sentido Piracicaba, quando o pneu do veículo estourou e o casal caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas foram socorridas para hospitais de Santa Bárbara com várias escoriações.

