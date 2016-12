Existe um ponto turístico natalino “escondido” no bairro Parque Novo Mundo, em Americana. Localizada na Rua Pacaembu, número 520, a residência do casal Paulo De Tarso e Neide Batista Rodrigues tornou-se um dos mais badalados endereços da cidade durante as noites deste período. Isso porque, empolgados com a magia do Natal, o casal proprietário da residência decidiu enfeitar toda a fachada da casa com luzes e adereços.

Não é difícil encontrar este endereço no bairro, mas basta perguntar aos moradores sobre a “casa de Natal”. “Faz uns 15 anos que fazemos esta decoração”, conta Paulo. “Fazemos por conta do nosso próprio gosto. Começamos com um pouquinho, aí o pessoal começou a vir e foi gostando”, completa Neide.

São tantos itens na casa que o casal nem sabe indicar um número exato de lâmpadas e itens decorativos. “Nunca procuramos parar para contar, mas tem cordão com 500, 700, e até 1 mil lâmpadas. Tem muita coisa, acho que entre 10 a 15 mil lâmpadas”, calcula Paulo.

Entre todos estes objetos, um se destaca para Neide. “Tem algo que é especial para mim, mas que ninguém vê. É uma bonequinha que era do meu pai, que ele tem desde antes de eu nascer. Todos os anos ela está no meio da decoração, mas ninguém repara, fica sempre escondida na árvore de Natal”.

O acervo também reúne itens montados pelo próprio proprietário da casa. “É um diferencial que só a nossa casa tem. Os objetos em movimento, por exemplo os que estão aqui na garagem, e algumas das luzes que estão penduradas ali na sacada, fui eu quem fiz!”, informa Paulo, orgulhoso do feito. Ele enfatiza que a decoração muda ano a ano, para o público sempre encontrar novidades. “Sempre mudamos a ordem, colocando as coisas em novos lugares, porque se o pessoal vier todo ano ver a mesma coisa, não vai ter graça, não é?”, completa Neide.

