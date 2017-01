Cartas a moradores do Parque das Nações são abandonadas no Ipiranga

Uma auxiliar administrativa enviou ao LIBERAL nesta sexta-feira (6) fotos de correspondências abandonadas em frente a um terreno baldio na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, em Americana. Bruna Decleve, de 24 anos, disse à reportagem que fotografou o “monte” de cartas na última terça-feira durante uma caminhada. Foto: Bruna Decleve / Divulgação

Desde então, boletos, cobranças de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor), entre outras correspondências estão abandonados no trecho. Nos documentos constam como destinatários moradores do bairro Parque das Nações, que fica a cerca de 8 quilômetros do terreno.

A auxiliar diz que as correspondências parecem ter sido abandonadas. “Não sei qual é o procedimento adotado pelos Correios, mas parece que alguém pegou estas cartas por engano e descartou ali ou foram abandonadas”, comentou.

“Chamou minha atenção a quantidade de contas e avisos. São documentos que muita gente pode estar esperando e vão se perder”, completou.

O LIBERAL entrou em contato com o Correios nesta sexta-feira. A empresa informou que está apurando as informações e assim que o levantamento for concluído deverá responder oficialmente porque as cartas não foram entregues.