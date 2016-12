Os usuários do transporte público municipal em Americana portadores de deficiência devem entrar com o pedido de troca das carteirinhas de papel para o cartão magnético até esta sexta-feira (23) na Unidade de Transportes e Sistema Viário, localizada no Terminal Rodoviário da cidade, na Avenida Doutor Antonio Lobo. Mesmo que o novo cartão não seja emitido, as carteirinhas que não estiverem vencidas ainda poderão ser usadas até a troca. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações da prefeitura, a troca de cartões ocorre há um ano, e nesta segunda-feira, os passageiros foram informados de que os cartões deixariam de valer a partir do dia 1° de janeiro. Para pedir o novo cartão, os usuários devem apresentar cópias do RG, CPF, certidões de nascimento e casamento, comprovante de endereço e atestado médico com o número do CID (Código Internacional de Doenças). O setor trabalhará até sexta-feira e retomará o expediente no dia 2 de janeiro.

A gerente da VCA (Viação Cidade de Americana), Joelma da Silva, explicou que o objetivo da troca é dar mais praticidade aos passageiros. “A pessoa não vai perder o direito dela de gratuidade. Com o uso do cartão, ela vai passar pela catraca e já entra. É igual de vale-transporte. Vai evitar a aglomeração na frente e passar para a parte de trás. Com isso vamos conseguir contabilizar quantas pessoas têm gratuidade”, afirmou.

Também segundo a prefeitura, cerca de 80% dos usuários já trocaram a carteirinha pelo cartão magnético, e haverá tolerância somente para os documentos que estiverem com a data de validade vigente.