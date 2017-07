Carro pega fogo em estacionamento de supermercado

Um veículo Peugeot de cor branca pegou fogo na tarde deste sábado (8), em um estacionamento de um supermercado localizado na Avenida de Cillos, em Americana. As chamas se alastraram rapidamente, danificando totalmente o carro, cujo seguro venceu há dois meses.

Segundo informações do guarda municipal, Gerson Aparecida da Silva, quando a corporação chegou no local, o fogo já havia sido apagado pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 15h50. “Nós realizamos apenas o trabalho de segurança do trânsito, por se tratar de uma via de grande movimento, ficou bastante lento”, disse.

O motorista Naol Moraes, de 27 anos, disse que pegou o carro emprestado com uma amiga. “Estamos na casa da minha namorada, aqui perto do supermercado e a amiga dela emprestou o carro. Quando já estava no caixa, as pessoas me avisaram que o veículo estava pegando fogo e quando cheguei o carro estava quase todo incendiado. Foi muito rápido, só deu tempo de pegar algumas coisas dentro e o extintor para ajudar apagar o fogo, mas não foi o suficiente”, declarou Moraes.