Carro capota após acidente na Avenida Cillos

Um carro ficou capotado às 13h40 desta terça-feira (20) nos cruzamentos da Avenida Castelhanos com Avenida Cillos, no Parque Universitário, em Americana, após bater com outro veículo. Uma pessoa teve ferimentos leves por causa do acidente. Foto: Divulgação / Diego Silva

Segundo Diego Silva, de 25 anos, que passava pelo local no momento do acidente, o motorista do carro que capotou, estava na Avenida Castelhano, desrespeitou o sinal de pare e bateu contra um pálio que trafegava pela Avenida Cillos, no sentido bairro.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu à ocorrência, a vítima, que dirigia o carro capotado, teve apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico especializado. O trânsito na via também não precisou ser interditado.