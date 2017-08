Carreta Via Rápida oferece curso de Confecção Industrial

Foto: Arquivo / O Liberal

O Carreta Via Rápida está com inscrições abertas para o curso de Confecção Industrial. Promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o curso é uma oportunidade para os trabalhadores que buscam capacitação profissional e melhores condições de inserção no mercado de trabalho. Ao todo, estão sendo oferecidas 60 vagas, com turmas de 20 alunos nos períodos da manhã, tarde e noite.

As inscrições podem ser realizadas pelo site, no link Cursos. A data da vinda da carreta será definida após os representantes do Estado analisarem a demanda pelas inscrições. As aulas capacitam o profissional para organizar o local de trabalho, preparar máquinas e amostras de costura, operar máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.