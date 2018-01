Carreta para na pista e causa 6 km de congestionamento

Um acidente causou seis quilômetros de congestionamento na Rodovia Anhanguera (SP-330), entre Limeira e Americana, no fim da tarde desta terça-feira (9). A informação é da CCR AutoBAn, concessionária responsável pela via. Segundo a empresa, a lentidão foi causada por uma carreta, que perdeu aceleração na subida, voltou de ré e ficou entre a faixa da direita e o acostamento. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O caso aconteceu no quilômetro 131, em Limeira, sentido interior. De acordo com a AutoBAn, a fila de veículos se estendeu até o quilômetro 125, que fica em Americana, na altura da região do Antônio Zanaga. Ninguém se feriu. A concessionária apontou que também não houve derramamento de carga.

A AutoBAn interditou a faixa 3, a da direita. Funcionários da empresa responsável pelo caminhão realizariam o transbordo da carga, conforme a concessionária informou por volta das 18 horas. A traseira do automóvel tomou o acostamento e uma parte da área verde ao lado da pista, enquanto a parte de frente travou a faixa da direita.