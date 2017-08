Caps deve ser investigado pelo Ministério Público

O Conselho Tutelar de Americana protocolou nesta sexta-feira uma representação no MP (Ministério Público) pedindo para que seja apurada a situação do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil da cidade. O órgão constatou, após visita ao local, que faltam quatro profissionais para complementar o quadro mínimo de acordo com a legislação – sendo um psiquiatra infantil e três de nível médio para realização de oficinas ocupacionais.

A medida foi tomada após demora de meses no início do tratamento de crianças e adolescentes encaminhados para o equipamento.

Foto: Arquivo / O Liberal

Na representação, o Conselho relatou que o Caps Infantil não tem atendido satisfatoriamente a demanda do município, e informou que está indignado com a falta desses profissionais. O equipamento é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com problemas relacionados à saúde mental, incluindo uso de álcool, drogas, e transtornos, como por exemplo hiperatividade.