Cantor americanense Ricardo sofre acidente de carro

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor sertanejo americanense Ricardo, da dupla Ricardo & João Fernando, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (10), na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo ao Estado do Paraná.

O próprio cantor postou uma mensagem no Instagram com fotos do ocorrido, nas quais o veículo dele aparece bastante danificado, e se dizendo agradecido por ele e sua família estarem bem após o acidente, principalmente em função de todos estarem utilizando o cinto de segurança no momento. Foto: Reprodução / Instagram

“Obrigado meu “Deus” pelo livramento que tivemos agora a pouco na rodovia Régis Bittencourt. Agradeço por termos nascido novamente. Esse dia 10/01/18 será nossa nova data de nascimento. Amigos que estão lendo isso nesse momento por favor sempre coloquem o “Cinto de Segurança” ele salvou a minha vida e da minha família. #obrigadoDeus“, diz o cantor na publicação.