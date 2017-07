Campanha do Agasalho arrecada 70 mil doações

Com o lema “Compartilhe Amor”, a Campanha do Agasalho de Americana arrecadou cerca de 70 mil doações, desde 10 de abril, quando foi lançada. O número supera o saldo de arrecadação do ano passado, quando aproximadamente 45 mil doações foram feitas.

Pontos de coleta de agasalhos foram espalhados pela cidade e o Tiro de Guerra realizou panfletagem em supermercados para sensibilizar a população a doar roupas.

“Todo o material recebido passa por uma triagem com a ajuda do Tiro de Guerra e voluntários para verificar se estão em bom estado de conservação antes de serem entregues”, explicou a assessora do Fundo de Solidariedade, Thais Rillo. Após a triagem, as doações foram distribuídas para as entidades assistenciais da cidade e famílias cadastradas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo de Solidariedade.