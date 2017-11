Campanha da ADAM conscientiza sobre diabetes

Para buscar a conscientização e falar da importância da prevenção do diabetes, ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana) realizou na manhã deste sábado (11), no Jardim Botânico, testes e exames gratuitamente.

Entre as 9h e as 12h, voluntários que atuam na instituição abordaram os frequentadores do Jardim Botânico para a realização de testes de glicemia e aferição de pressão arterial. A ação foi parabenizada pelo secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano.

“Quando a pessoa faz um trabalho preventivo, ela evita problemas mais graves, porque quando ela vai até o hospital, é porque a doença já está muito mais avançada”.

A ação deste sábado ocorreu como parte do Dia Mundial do Diabetes, comemorado na próxima terça-feira, dia 14.

Durante a campanha foram disponibilizados 500 testes de glicemia, aferição de pressão arterial, além de avaliação de “pé diabético”. De acordo com a assistente social, as pessoas que apresentaram exames alterados foram orientadas.