Campanha da Acia vai sortear carro zero para consumidores

A adesão dos lojistas não tem custo, segundo a associação comercial, que afirmou ter investido R$ 150 mil na campanha. De acordo com o presidente da entidade, Dimas Zulian, já existe a adesão de 300 lojistas da cidade. A associação, no entanto, quer chegar a 500.

O único gasto das lojas será a compra dos carnês de cupons, na quantia que lhe for interessante. Zulian também frisa que, além do sorteio do carro, cada estabelecimento está livre para oferecer outros prêmios, para promover as vendas na cidade.