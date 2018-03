Campanha arrecada 90 bolsas de sangue no Antares

Alunos do ensino médio do Colégio Antares de Americana, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, promoveram na manhã deste sábado (24) a 5ª edição da campanha de doação de sangue. Ao todo, foram arrecadadas 90 bolsas, segundo a organização. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o presidente da Fundação Antares, Wladimir Fae Filho, de 52 anos, o evento foi planejado e realizado pelos alunos. “Todos os anos batemos os recordes de doações de bolsas, que acaba ajudando muito a Unicamp”, comentou.

Segundo o técnico hospital do Hemocentro da Unicamp, Romano Gonçalves Santos, o resultado da parceria é importante e estimula jovens à doação de sangue. “O resultado de hoje é de 114 cadastros, o equivalente a 90 bolsas de sangue. Tivemos um número além do esperado”, explicou Santos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A estudante Marcela Navarro do Nascimento, de 17 anos, resolveu fazer a doação com o apoio e autorização dos pais. “A gente está provendo esta ação como um trote solidário, no âmbito social, na intenção de poder salvar vidas”, contou a aluna. Durante a campanha houve sorteio de cupons de sorvetes e de uma cesta de alimentos saudáveis.