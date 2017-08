Câmara vai fiscalizar obras na ETE Carioba

Ainda assim, o vereador Sérgio Alvarez (PT), o padre Sérgio, apresentou um requerimento para a formação de comissões especiais dentro do Legislativo, que também possam fiscalizar a entrada de recursos e a devida aplicação do dinheiro nas etapas previstas. Até a próxima sessão ordinária, a câmara vai estudar a documentação do projeto e indicar os nomes que vão acompanhar todos os procedimentos.

A ETE colocou Americana entre as cidades pioneiras do Estado do tratamento do esgoto, mas o empreendimento foi abandonado e acabou sucateado com o tempo, Hoje, a estação funciona com a capacidade de remover apenas 40% dos poluentes captados. Segundo exigência do MP, este índice deve ser de pelo menos 80%.