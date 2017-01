Câmara pode implantar ‘banco de horas’ aos servidores

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (26), a partir das 14h, a primeira sessão ordinária do ano de 2017, após o fim do recesso parlamentar, de 21 de dezembro a 20 de janeiro. Esta também será a primeira sessão ordinária dos vereadores eleitos para a 17ª Legislatura, com mandato de 2017 a 2020.

Na pauta desta quinta-feira estão dois projetos de decreto legislativo, referentes aos relatórios finais das CEIs (Comissões Especiais de Inquérito) que investigou contratos da merenda escolar da Prefeitura de Americana com a Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar) e a venda de sepulturas no Cemitério da Saudade.

Os vereadores também discutem três projetos de lei. Um deles visa implantar na Prefeitura de Americana o sistema de banco de horas. De autoria do Executivo, o projeto quer possibilitar a compensação das horas extras excedentes à jornada de trabalho, visando a redução do pagamento das horas trabalhadas a mais. “Desta forma, a implementação do “Banco de Horas” possibilitará um maior controle das jornadas dos servidores, coibirá eventuais abusos e gerará evidente economia aos cofres públicos municipais para administração municipal”, traz a justificativa do prefeito Omar Najar (PMDB).

Outro projeto, de autoria do vereador Alfredo Ondas (PMDB), dispõe sobre a gratuidade no transporte público de Americana, reduzindo de 65 para 60 anos o acesso gratuito ao ônibus do município. Já o projeto apresentado por Odair Dias (PV) cria o programa “Cidade com Grama”, que estimula o plantio de grama em terrenos que não possuem edificações construídas.

Os vereadores discutem e votam ainda cerca de duzentas proposituras entre requerimentos, moções e indicações.

A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 4 da NET) e pelo site oficial: www.camara-americana.sp.gov.br. A sessão ordinária é aberta à população e a Câmara Municipal fica na Praça Divino Salvador, nº 5, ao lado do Teatro Municipal Lulu Benencase.