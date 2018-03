Câmara mantém liberação de empréstimo do DAE para prefeitura

A Câmara de Americana derrubou nesta quinta-feira (22), por 11 votos a 7, o projeto de lei de autoria do vereador Gualter Amado (PRB) que revogava a lei de 1998 que autoriza a Prefeitura de Americana a emprestar verbas do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para usar em outras áreas do município. Para o autor do projeto, essa prática, ao longo dos anos, resultou em sucateamento da autarquia. A constitucionalidade da lei é questionada por juristas.

Usada ao longo dos anos como respaldo pelas administrações passadas para retirada de verbas do cofre do DAE, a lei de 1998 também foi a garantia da administração Omar Najar (MDB) para realizar a transferência de R$ 12 milhões do DAE para a prefeitura em dezembro do ano passado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O governo municipal diz que usou o dinheiro para pagar dívidas, mas especialistas em direito público afirmam que a operação é irregular e passível de denúncia por improbidade administrativa contra o prefeito e o diretor da autarquia.

Gualter tentou defender o projeto na linha de que, com a derrubada da lei, os vereadores passariam a ter que aprovar as transferências de verbas. “Essa lei tira a função do vereador de fiscalizar o Executivo. A gente acompanha os problemas do DAE. De 98 para cá, várias administrações, baseadas nessa lei, fizeram o sucateamento da autarquia”, afirmou.

Houve tentativa de segundo pedido de vistas, para que o projeto fosse adiado por mais uma semana, mas ele não passou. O projeto foi derrubado por 11 a 7. Votaram com Gualter somente Marschelo Meche (PSDB), Odir Demarchi (PR), padre Sérgio Alvarez (PT), Toninho Forti (PC do B) – que substituiu a vereadora Maria Giovana Fortunato –, Vagner Malheiros (PDT) e Welington Rezende (PRP).