Câmara já tem cerca de 200 projetos protocolados

Os vereadores de Americana tem até esta terça-feira para protocolarem qualquer projeto que se pretenda discutir na sessão de quinta-feira, a primeira do ano, e não precise passar pelas comissões antes de ir a plenário. Até agora, o número de proposituras apresentadas pelos atuais mandatários se aproxima de 200.

Apesar das dezenas de propostas, a matéria mais séria a ser debatida na Casa veio do Poder Executivo. No ano passado o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), propôs a transformação das horas extras dos servidores municipais em um banco de horas que, em vez de pagar em dinheiro o período de trabalho excedente permitiria trocá-los por folgas. A medida é de interesse da administração, mas tende a ser espinhosa por mexer com direito dos servidores.

Ainda na câmara, a proposta de revisão do quadro de cargos e salários ainda não foi protocolada na Casa. A promessa de “campanha” de Alfredo Ondas (PMDB) é reduzir o número de servidores de livre nomeação da presidência do Legislativo e diminuir os salários. Por conta de uma ação do Ministério Público Estadual, nove funções já se tornarão vagas no novo mandado, mas Ondas vem prometendo mais cortes ainda e a redução dos salários de quem restar.

A Mesa Diretora iria discutir nos próximos dias a proposta, além de alguns levantamentos que vem sendo feitos pela “comissão do pente-fino” criada para baratear as contas da câmara.

Sindicato

Nesta segunda-feira, servidores em estágio probatório que foram notificados sobre a demissão da prefeitura estiveram na sede do sindicato para entregar documentação que será necessária para que o jurídico entre com uma ação contra a administração. Além disso, o advogado do sindicato, Antônio Duarte, explicou aos funcionários como funcionará o processo, quais são os próximos passos e o que pode ser feito para que a categoria não seja prejudicada.

