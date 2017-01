Câmara extingue cargos alvos de ação do Ministério Público

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em clima de economia e corte de gastos e funções, a Câmara de Americana vai extinguir ao menos quatro cargos, ocupados por nove pessoas, da estrutura de livre nomeação da presidência. A economia anual em salários, sem levar em conta os benefícios e as obrigações trabalhistas, supera os R$ 500 mil.

Na soma das remunerações, que variam de R$ 3,7 mil a R$ 9,3 mil, o custo mensal para o Legislativo é de pouco mais de R$ 46 mil. A questão financeira, nesse caso, se junta à jurídica. Os nove postos serão os primeiros a serem cortados em função de uma ação movida pelo Ministério Público Estadual contra a câmara. A Promotoria pede a extinção da designação em confiança dos cargos.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura paga mais R$ 650 aos servidores

“Esses serão os primeiros cargos, mas não quer dizer que serão os únicos. Ainda vamos avaliar as demais funções e também o salário de cada uma, até para saber se estão compatíveis com o mercado de trabalho”, disse o presidente da Casa, Alfredo Ondas (PMDB). Uma comissão nomeada pelo chefe do Legislativo também avalia os gastos totais da instituição.

Os cargos questionados pela Justiça são o de coordenador de comunicação, com salário de R$ 9.379; assessor de cerimonial, salário de R$ 9.156,41; supervisor de rádio e TV, que recebe R$ 5.176,76; e os seis encarregados de unidades, que recebiam R$ 3.764,49 cada um. Por conta da ação judicial, a reocupação dos cargos poderia resultar em mais questionamentos à câmara.

Para a extinção dos cargos, além da revisão dos enquadramento e salários dos demais, a câmara deve votar um projeto específico já nas primeiras semanas de reuniões. “Havia cargos sem atribuição, por exemplo. Tudo isso será revisto e analisado para que nós elaboremos um projeto. A nossa intenção é diminuir o número de cargos sem, no entanto, prejudicar as atividades da Casa”, disse Ondas.

LEIA TAMBÉM: Homem acorda com disparo e nota que carro foi alvejado

Dos 38 servidores de livre indicação da Presidência da Câmara, 36 foram exonerados na segunda-feira. As primeiras sessões da câmara devem ocorrer sem a equipe e as novas contratações só acontecem entre fevereiro e março.