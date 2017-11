Câmara derruba feriado da Consciência Negra em Americana

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Por 10 votos a 8, a Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira o projeto que altera a lei que institui o feriado do Dia da Consciência Negra no município, determinando que a comemoração não ocorra no dia 20 de novembro e sim no terceiro domingo do mês.

O resultado atende ao que pedia comerciantes e empresários da cidade, que temiam prejuízo com um terceiro feriado no mês de novembro.

LEIA TAMBÉM: Ataque hacker paralisa votação das 7 Maravilhas de Americana

O projeto é de autoria da Prefeitura de Americana e já havia sido aprovado em uma primeira votação no dia 1º de novembro, em regime de urgência, por 10 votos a 8.