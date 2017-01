Câmara de Americana corta comissionados

A Câmara de Americana deve realizar as primeiras reuniões da nova legislatura sem contratar a maioria da estrutura da Casa. Dos 38 funcionários de livre indicação do presidente do Legislativo, 36 foram exonerados e o novo presidente, Alfredo Ondas (PMDB), disse que novas nomeações só devem acontecer entre “meados de fevereiro e início de março”. Com isso as primeiras sessões do ano, marcadas para janeiro, devem ser “improvisadas”.

Eleito com o discurso de redução de gastos e equilíbrio fiscal, Ondas disse que pretende usar esse período para avaliar a real necessidade de cada um dos comissionados para o funcionamento da Casa para, só então, decidir pela nomeação de equipe. Apenas um comissionado da assessoria técnica e um do jurídico permanecem no Legislativo até o momento.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Quanto às primeiras sessões, o presidente disse que servirão como teste da estrutura sem os comissionados. “Talvez tenhamos que trabalhar um tanto quanto improvisados, mas será o nosso laboratório. Poderemos avaliar a real necessidade de cada uma dessas funções”, afirmou.

Ao todo, entre esta segunda e terça-feira, Ondas exonerou 81 servidores comissionados entre membros da estrutura da presidência e assessores legislativos lotados em cada gabinete. Dos 45 assessores, todos os cargos devem ser preenchidos por indicação dos parlamentares.

O presidente afirmou que a decisão de só fazer novas nomeações a partir de fevereiro permitirá o pagamento das rescisões em dia. “A ideia é dar a cota de contribuição da câmara para esse esforço que a administração vem fazendo no sentido de equilibrar as finanças do município”, disse.

Na estrutura que ficará aberta até o mês que vem estão as assessorias jurídica, técnica, de comunicação e equipes que atuam nas reuniões e solenidades da Câmara.

Entre outras medidas de contenção de despesas da câmara, Ondas ainda prometeu a realização de um pente-fino em todos os contratos, convênios e parcerias da câmara, além de um estudo sobre a ocupação da sede do Legislativo, que hoje é alugada.