CM controla a entrada no plenário para votação

A sessão da Câmara de Americana desta quinta-feira (9) só poderá ser acompanhada por cidadãos que tiverem retirado uma senha previamente no local. A distribuição de senhas visa controlar a quantidade de pessoas no plenário e evitar tumultos, já que os vereadores devem votar, pela segunda vez, um projeto de lei que tramita em regime de urgência e que altera o feriado de Consciência Negra. Foto: Leon Botão-O Liberal

Até o momento, cerca de 80 pessoas já compõe o plenário da Câmara, entre empresários, comerciantes e militantes da Unegro, que instalaram faixas de protesto no local. As senhas começaram a ser distribuídas entre os interessados em acompanhar a votação às 13h, e seguem até o início da sessão, às 14h, ou enquanto houver vagas no plenário. Um e-mail enviado internamente para os gabinetes informa que a medida tem o objetivo de “garantir a segurança de todos os presentes”.

O projeto de lei é de autoria da Prefeitura de Americana e altera o feriado, celebrado no dia 20 de novembro, para o terceiro domingo do mês. Para valer ainda neste ano, quando o feriado cai na segunda-feira, a proposta deve ser aprovada novamente.