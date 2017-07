Câmara aprova Lei do Silêncio mais tolerante que anterior

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira, durante a sessão da câmara, o projeto que altera dispositivos da chamada Lei do Silêncio que, desde o ano passado, impõe regras a quem explora serviços noturnos de som na zona urbana. Agora, um cantor pode se apresentar no bar das 18 às 23 horas, às sextas e sábados, e das 14 às 21 horas, aos domingos. A mesma regra vale para os horários de culto nas igrejas.

Efetivamente, bares e igrejas ganharam uma hora a mais para funcionar. A regulamentação também alterou o nível de decibéis que podem ser emitidos pelo estabelecimento. Antes, só eram permitidos 65. Agora, podem ser emitidos até 85 decibéis.

O vereador Thiago Martins (PV), um dos autores da proposta, explicou que as normas foram revistas depois que artistas da noite, donos de bares e até pastores se manifestaram contra as normas impostas pela lei que, segundo eles, eram abusivas. Em pleno sábado, os bares com apresentação de música ao vivo tinham de encerrar o show às 22 horas Horário em que a “balada” estava apenas começando. “Aumentamos só uma hora. Mas é um espaço de tempo que faz uma diferença enorme para quem vive da noite, para quem ganha seu pão trabalhando em bares”, explicou.