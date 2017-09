Calamidade financeira em Americana vai ser votada em comissão da Alesp

O projeto de decreto-legislativo que reconhece o estado de calamidade pública financeira em Americana deve ser votado na Comissão de Fiscalização e Controle da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na próxima terça-feira. Esse é o último trâmite antes de ir a plenário. A proposta foi aprovada no final de junho pela Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais e seguiu para a Comissão de Fiscalização e Controle da assembleia, cujo relator, deputado André do Prado (PR), deu parecer favorável. Sendo assim, agora, a proposta precisa ser aprovada por todos os deputados membros da comissão.

A matéria visa obter reconhecimento do decreto vigente desde outubro do ano passado, a fim de suspender a contagem dos prazos para cumprimento da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que determina, por exemplo, que os gastos com a folha de pagamento não ultrapassem 54% da receita líquida, o que ocorre atualmente.

De acordo com o setor de comissões da Alesp, o presidente da comissão, deputado Milton Leite Filho (DEM), pediu a inclusão do projeto na pauta da próxima sessão ordinária, marcada para a próxima terça-feira. Caso haja aprovação, caberá ao presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), determinar qual o próximo trâmite – se haverá a análise de um relator ou se a matéria já segue para votação em plenário.